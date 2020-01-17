МАРТ уточнит правовой статус никотиновых смесей

Новые правила по аналогии с требованием к реализации обычных сигарет. Их прописали в проекте постановления. Документ уже выносили на общественное обсуждение и спросили мнение у бизнеса и производителей. Постановления - быстрая форма и возможность прописать и внедрить новые правила продаж. На заседании ОКС при МАРТ эти подходы поддержали и бизнес, и производители.

Производители предлагают внести и поправки в Административный кодекс, чтобы впоследствии штрафовать тех, кто будет нарушать правила продажи. А пока документ на оценке регулирующего воздействия. Но возражений по нему ни от бизнес-союзов, ни от коллег из других ведомств нет. Ожидается, что в течение месяца проект постановления внесут на рассмотрение Правительства. Кстати, этой тематикой заинтересовались и на площадке Евразийского экономического союза. Техрегулированию никотиновых смесей планируют посвятить заседание ЕЭК.