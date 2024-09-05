МАРТ: в Беларуси растут продажи отечественных телевизоров, холодильников и продукции легпрома

В Беларуси растут продажи отечественных телевизоров, холодильников и продукции легпрома. Еще один тренд, который фиксирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли, - это увеличение доли белорусских товаров в прикассовой зоне магазинов. Здесь МАРТ отмечает эффективную работу производителей по импортозамещению. А в целом в продовольственном сегменте доля отечественной продукции составляет почти 77%.

4 сентября актуальные тенденции в торговле обсуждали в рамках международного форума "Трейд диалог". В этом году мероприятие собрало более 350 участников.

В Беларуси к концу 2024 года разработают новую систему ценового регулирования