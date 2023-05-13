Марзалюк: Герб, флаг и гимн символизируют три варианта желанного будущего, к которому апеллирует белорусский народ

Если мы говорим про историческую геральдику, то у нас есть исторические символы, которыми мы можем гордиться. Мы могли бы вместе с государственной символикой, которая для нас, безусловно, святая, сакральная, использовать и историческую. Потому что исторический штандарт, под которым сражались наши воины и в эпоху Полоцкой земли, и в эпоху Великого княжества Литовского, красного цвета. С одной стороны на нем была изображена Богородица, а с другой - золотой лев (в эпоху Полоцкого и Туровского княжеств), который символизировал Христа во славе. А потом уже была Погоня.

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь