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Марзалюк: Герб, флаг и гимн символизируют три варианта желанного будущего, к которому апеллирует белорусский народ

Марзалюк: Герб, флаг и гимн символизируют три варианта желанного будущего, к которому апеллирует белорусский народ

День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларусь отметит 14 мая

В этом году добавляется третий символ к празднику Дня герба и флага. О том, что этот праздник означает для белорусов, в проекте "Вопрос номер один" рассказал историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк.

Герб, флаг и гимн символизируют три варианта желанного будущего, к которому апеллирует белорусский народ, белорусская нация через эти символы, считает парламентарий.

Помимо официальных символов, по мнению эксперта, важны и народные символы - это аист и зубр. "Русских ассоциируют с медведем, а мы все-таки зубриная порода, по простой причине: зубр воплощает наиболее важные отличительные черты белорусского национального характера. С одной стороны, терпимость, спокойствие, с другой - силу, которую лучше не беспокоить, - отметил историк. - Аист. Мало кто знает, но большая часть популяции аистов в Восточной и Центральной Европе белорусская. Потому что мы в них не стреляли, мы на них не охотимся. Они чувствуют, что здесь их дом".

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Если мы говорим про историческую геральдику, то у нас есть исторические символы, которыми мы можем гордиться. Мы могли бы вместе с государственной символикой, которая для нас, безусловно, святая, сакральная, использовать и историческую. Потому что исторический штандарт, под которым сражались наши воины и в эпоху Полоцкой земли, и в эпоху Великого княжества Литовского, красного цвета. С одной стороны на нем была изображена Богородица, а с другой - золотой лев (в эпоху Полоцкого и Туровского княжеств), который символизировал Христа во славе. А потом уже была Погоня.
Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

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