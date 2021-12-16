3.73 BYN
Марзалюк во время диалоговой площадки "В режиме правды": У Беларуси только два пути - эволюционный или катастрофический
Беларусь должна уверенно развиваться, сохраняя свои традиции и единство народа, не искажая историческую правду. Об этом заявил депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк во время диалоговой площадки "В режиме правды", которая прошла в Молодечно. Цель масштабного социального проекта, предложенного белорусским обществом "Знание" в годовщину исторического референдума 1996 года - обсуждать важные вопросы с общественностью, развенчивать мифы и ломать негативные стереотипы.
Мы должны думать о Беларуси. Мы должны понимать, что на сегодняшний день у нас есть только два пути - эволюционный или катастрофический. Эволюционный - это когда путем изменения закона по миллиметру, по сантиметру, мы меняем все эти вещи. Потому что страна изменилась объективно. В результате и за это надо сказать спасибо действующей власти и Президенту. Теперь эти изменения должны получить воплощения, в том числе на законодательном уровне.
Инициатива белорусского общества "Знание" объединила профессиональных экспертов, общественных деятелей, политиков и публицистов. Подключились к разработке концепции и представители Конституционной комиссии.