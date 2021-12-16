Марзалюк во время диалоговой площадки "В режиме правды": У Беларуси только два пути - эволюционный или катастрофический

Мы должны думать о Беларуси. Мы должны понимать, что на сегодняшний день у нас есть только два пути - эволюционный или катастрофический. Эволюционный - это когда путем изменения закона по миллиметру, по сантиметру, мы меняем все эти вещи. Потому что страна изменилась объективно. В результате и за это надо сказать спасибо действующей власти и Президенту. Теперь эти изменения должны получить воплощения, в том числе на законодательном уровне.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

