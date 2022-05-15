Марзалюк: Все, кто служил в СС, присягали непосредственно Адольфу Гитлеру

В интервью программе "Главный эфир" депутат Игорь Марзалюк рассказал, что все, кто служил в СС, присягали непосредственно Адольфу Гитлеру. Клятва верности Гитлеру есть везде, во всех листовках. Служить Батьковщине - это значит служить Германии.



"Им запрещено было говорить о независимости, они избежали определенных формулировок. Все это цензурировали. Поэтому опять же, если вы посмотрите присягу БКА, не ту, которая сейчас гуляет в интернете, где вырезали фразу. Там-то фразочка была, с одной стороны, вроде бы про Бацькаўшчыну, с другой стороны - "клянусязмагацца бок убок, сазброяй у руках з нямецкімжаўнерам", - рассказал депутат.



Не зафиксировано надежно ни одного факта о существовании каких-то и антисоветских, и антинацистских партизанских отрядов, которые бы сражались за идеалы БНР. Такого не было. Белорусские коллаборационисты были именно коллаборационистами. Они сотрудничали с немцами. Они делали ставку на Германию. Как в этих листовках - докажи Адольфу Гитлеру, то что ты белорус, а не большевик. Если ты белорус, то ты большевик, если ты противоположных взглядов, если ты не правильно голосуешь, согласно такой доктрине, то ты должен быть уничтожен. Это язык расчеловечивания. Это когда те или иные группы людей, расовых, этнических либо политических взглядов провозглашаются, объявляются недочеловеками, недоделанными, несвядомымі, ватниками, колорадами, ябатьками.