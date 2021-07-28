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Массовое ДТП на ул. Немига в Минске

Сразу семь авто столкнулись сегодня в Минске! Цепочка образовалась на улице Немига.

Началось все с троллейбуса, водитель которого переключил внимание от управления, не выдержал безопасную дистанцию движения и столкнулся с авто, стоящим впереди. Остальные машины не успели затормозить, что и привело к массовому ДТП.


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