Машина времени, которая лечит от забвения: как проект "Поезд Памяти" объединяет молодежь

Этот поезд возвращает голоса тех, о которых нельзя забыть: 5 лет в пути, тысяча выпускников и 40 тыс. км истории и дружбы. В 2022 году по инициативе спикеров двух верхних палат парламента Беларуси и России из города над Бугом начинает свой ход "Поезд Памяти". Этот проект все чаще называют прививкой от исторического забвения - здесь истории не учат, ее показывают и создают.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В городе Бресте, на нашей белорусской земле, мы даем старт этому великолепному проекту. Ребята сами назвали его легендарным проектом, потому что именно здесь, в первые дни Великой Отечественной войны, на нашу землю вступили немецкие захватчики. Именно здесь они получили первый серьезный отпор. Здесь участники сразу смогут погрузиться в атмосферу тех событий, которые были на нашей земле в далеком 1941 году".

Каково это - путешествовать на машине времени? Вероятно, современники так и не узнают об этом в том формате, как его описывают в книгах в жанре фэнтези. А что насчет уникального молодежного экспресса, где во времени не просто путешествуют, а еще его создают?

"Поезд Памяти" - это яркий двухэтажный состав, игровые купе, в каждом вагоне по одному музыкальному инструменту для настроения. В первых полосах СМИ о нем пишут как об отеле на колесах, но где вы еще увидите, как гости сами декорируют свои номера?

"Конечно, место немного тесное для четверых, но главное в тесноте да не в обиде. Главное - с друзьями всегда рядом", - отметила участница проекта.

И пусть в начале пути ребята жаловались на отсутствие интернета, в конце главным требованием было как можно чаще появляться в утреннем радиоэфире поезда.

"Каждое утро нас приветствует радио, также ведущая включает гимн нашего поезда, который мы уже, наверное, все знаем наизусть. Так прекрасно в него вложен и смысл, и звучание очень мелодичное", - поделилась участница проекта.

У детей есть возможность размышлять о ценностях только лишь потому, что на бытовом уровне все работает как часы. Все благодаря ей - начальнику "Поезда Памяти" Людмиле Безуспарис. Она и с улыбкой встретит, и чаем напоит, и свои стихи прочитает о детях.

"Нас назначают, потому что мы оправдали доверие, свое желание быть в этом поезде, обслуживать его всю дорогу. Вы знаете, для нас - меня и моей поездной бригады - это не просто большая честь и доверие со стороны руководства, для нас это не просто работа. Дети пишут письма проводникам, мне, поварам, которых благодарят за вкусную еду, меня благодарят за хорошо организованную работу проводников в вагонах, чистоту, уют. Соответственно, я каждый день также отвечаю детям, пишу эти письма. Также у нас есть интересный формат поздравления с днем рождения именинников среди участников: целой делегацией идем, поем песни, проходим все вагоны, приходим к имениннику. Огромной толпой поздравляем его, также исполняем песни и хлопаем в ладоши", - рассказала она.

В переездах по живописным местам Беларуси и России, будь ты француз, американец или молдаванин, к тебе обязательно приходят новые идеи, которые никогда не останутся в дальнем ящике. Ведь это обязательно обсудят на ежедневных планерках с главными вожатыми проекта - сенаторами двух стран.

"Самое главное, что мы всегда будем оставаться в распоряжении этих ребят, участников нашего проекта. Мы это знаем по опыту прошлых лет. Мы не теряемся, и мы всегда стараемся им помогать в дальнейших шагах. Мы будем обязательно это делать и в случае с "Поездом Памяти" образца 2026 года", - заявил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев.

За 10 минут до подъема вожатые уже на ногах - 20 человек на 200 подростков, каждые 10 под крылом одного наставника. Их день - это математика точности и подъем, экскурсия, отрядное дело. Они - ритм проекта. Репетируют даже самые трогательные моменты, потому что знают: в памяти не бывает мелочей, поэтому берегут каждую улыбку и каждое спасибо.

"Конечно, они стали одной большой командой, потому что сплотились. Ребята сами не хотят уезжать, пляшут все вместе. И мы уже, честно говоря, конечно, тоже прикипели к ним", - уверен вожатый проекта "Поезд Памяти".

Участники проекта "Поезд Памяти" заложили капсулу времени уже следующим мальчишкам и девчонкам. А может быть своим детям и внукам, которые никогда не забудут, что они из "Поезда памяти". Сегодня они эхо и вечная память друг друга.

О том, как 85 лет спустя мальчишки и девчонки прошли путями своих прадедов и рассказали истории об их мужестве и боли, смотрите в фильме "Поезд сквозь время: как сегодня сохраняют память о войне".

Фото: БЕЛТА