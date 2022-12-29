Машина скорой помощи перевернулась в Минске

По данным Госавтоинспекции, авария произошла 29 декабря около 12:00 на перекрестке улиц Лобанка и Одинцова. "На пересечении с улицей Лобанка на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией водитель совершил столкновение с автомобилем Volvo", - сказали в ГАИ. После столкновения автомобиль скорой опрокинулся. К счастью, в аварии никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.



Сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.