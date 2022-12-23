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Машинку, компьютер, книгу, новый костюм, тепло близких! Всю страну охватил марафон исполнения желаний
До Нового года осталось 8 дней. Всю страну охватил марафон исполнения желаний. К республиканской благотворительной акции "Наши дети" в разных уголках страны подключаются все больше белорусов. Праздничная география в репортажеДарьи Рачко.
Они, готовые ежедневно дарить любовь и заботу этому миру, сегодня в ожидании новогоднего чуда. Это в каждом ребенке, в номере, в костюмах, которые продумывали задолго до. Репетировали, переживали и учили - гости хоть и приезжают к ним часто, в предновогодние праздники вместе зажечь елку - по-особенному.
Алеша Попович, Баба-яга, Дед Мороз - на сцене собрались главные герои спектакля "В поисках Снегурочки". Срежиссировали и сочинили сказку сами вместе с педагогами, плюс ежедневные репетиции и вот результат.
На спектакль в Бегомльскую школу-интернат попали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, районные власти, шефы. Подарили сладкие наборы, умную технику и сертификаты на покупку нужного для школы оборудования.
Мы приехали для того, чтобы подарить хорошее настроение, веру в чудеса, веру в хороших людей.
Сбываться детским мечтам уже не первый год помогает еще один надежный друг - Беларусбанк. Его представители также приехали на утренник, чтобы оставить под елочкой нужные подарки и зарядиться задором, хорошим настроением и верой в чудо.
Мы уже 15 лет вместе с Бегомльской школой-интернатом. И в этом году особенно приятно быть здесь, потому что это накануне нашего столетнего юбилея (26 декабря будет сто лет). Сегодня мы с разными подарками. Это и телевизор, и пылесос, и каждому ребенку будет подарок. Кроме того, мы провели вертикальный забег по Национальной библиотеке, более 6 тысяч рублей было собрано, которые мы также передадим нашим детям.
Новый год - начало маленьких чудес. Каждый из этих ребят уже загадал свое заветное желание.
Машинку, компьютер, книгу, новый костюм - мечты у маленьких белорусов разные. Они верят, что сбудутся.
Они остались без материнской ласки, отцовской любви, им необходимо особое медицинское внимание, забота и лечение. К малышам в Дом ребенка № 1 приехал Дмитрий Пиневич.
Детки очень разные, в том числе тяжелые. Учреждение особое. Но в прошлом году из 44 детей, которые находились здесь, 40 ушли в семьи. Это прекрасный результат, за который я благодарю специалистов.
Понимать друг друга по взгляду, по каждому взмаху ладони - это Ждановичская школа-интернат. Здесь находятся ребята с нарушением слуха.
Подарить новогоднее настроение. К мальчишкам и девчонкам приехал министр образования Андрей Иванец. Вместе с ребятами зажигали елку и водили хоровод.
И, конечно, куда без сладкого подарка. Настоящий и искренний праздник, незабываемая атмосфера чуда должны прийти к каждому.
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