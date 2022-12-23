Машинку, компьютер, книгу, новый костюм, тепло близких! Всю страну охватил марафон исполнения желаний

Мы уже 15 лет вместе с Бегомльской школой-интернатом. И в этом году особенно приятно быть здесь, потому что это накануне нашего столетнего юбилея (26 декабря будет сто лет). Сегодня мы с разными подарками. Это и телевизор, и пылесос, и каждому ребенку будет подарок. Кроме того, мы провели вертикальный забег по Национальной библиотеке, более 6 тысяч рублей было собрано, которые мы также передадим нашим детям.

Дмитрий Красковский, зампредседателя правления ОАО "АСБ "Беларусбанк"