Сервисные центры, товары легпрома, промышленная кооперация - это интерес Беларуси в Волгограде. По итогам 2025 года товарооборот увеличился более чем на 14 %.

Одно из новых направлений - сотрудничество в машиностроении. Белорусские предприятия принимают участие в модернизации трамвайного парка Волгограда. Кроме того, реализуем один из самых амбициозных проектов по импортозамещению. Используем в ряде белорусских компаний изделия, созданные на российском 5D-принтере.

"Россию и Беларусь связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, прочные политические, экономические, военные, социальные, гуманитарные и культурные связи в рамках единого Союзного государства, которое успешно развивается. На протяжении многих лет жители Волгоградской области и жители регионов Беларуси - наши предприятия, организации, органы власти и местного самоуправления - взаимодействуют в разных сферах: в промышленности, агропромышленном комплексе, торговле, транспорте, строительстве, образовании, здравоохранении. Сегодня Беларусь занимает пятое место среди более чем ста внешнеторговых партнеров Волгоградской области. Товарооборот составляет около 200 млн долларов в эквиваленте на сегодняшний день, и эти показатели растут", - рассказал Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области России.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в России:

"У нас почти 70 млрд долларов составил товарооборот с Российской Федерацией за прошлый год. И такой товарооборот - это, естественно, вклад каждого региона, в том числе Волгоградской области, в эту большую общую копилку. Сотрудничество очень тесное. Наши коллеги общаются постоянно. Мы побывали в разных местах, в том числе в таких классических для машиностроителей, где осовременивается трамвайная и троллейбусная техника. Побывали и в других местах, где делают 5D-принтеры. Сотрудничество в этой сфере тоже интересное. И во многих других".

Тесно сотрудничаем в сохранении исторической памяти. На воинском кладбище Мамаева кургана в Волгограде открыли памятный знак "Воинам-белорусам - героическим защитникам Сталинграда". Это летчики, танкисты, партизаны и полководцы, которые сражались на разных участках Сталинградского фронта и действовали в тылу врага. Монумент стал еще одним символом нашей общей победы.