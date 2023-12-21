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"Машину новогоднего времени" запустят во Дворце Республики. Представления 28 декабря в 11:00 и 5 января отменены
Традиционно один из главных подарков для белорусских детей - приглашение на Главную елку страны. Представления в Большом зале Дворца Республики начнутся уже в субботу, 23 декабря.
Репетиция представления Главной елки страны
Детским балом будет управлять "Машина новогоднего времени". Сюжет этой сказки не найти в книгах. Каждый год для героев мюзикла придумывают новое путешествиеи пишут новое музыкальное сопровождение. Кстати, именно во Дворце Республики находится склад новогодних подарков главного Деда Мороза страны. Удастся ли коварному Шнупсу прервать доставку желаемых презентов? И сможет ли великолепная четверка белорусскихсупергероев Белоботов остановить беспредел? Здесь отсылка к отечественным гигантам - БЕЛАЗу, МТЗ. Победит ли Дед Мороз? Исход истории зависит от помощи почти трехтысячного зала Дворца Республики. Уже готовы масштабные декорации к сказке, в помощь 250 квадратных метров светодиодных экранов.
Представления Главной елки страны отменены 28 декабря в 11:00 и 5 января
Мы остаемся приверженцами принципа "сделай, как дома", а это значит сделай сам. График достаточно плотный. Уже более 80 тыс. билетов продано на эти новогодние представления. Но хочу заострить внимание на нескольких важных акцентах:28-го числа в 11:00 представление не состоится, как и представления, которые должны были пройти 5 января. К сожалению, они не состоятся по техническим причинам. Это не связано с какими-то форс-мажорными обстоятельствами. Достаточно большая техническая нагрузка. Было принято соответствующее решение. Поэтому всех зрителей, которые купили билеты на эти даты, мы приглашаем подойти в кассы Дворца Республики и произвести соответствующие замены.
"Машину новогоднего времени" запустят во Дворце Республики 36 раз
Финальный день показа сказки в Большом зале Дворца Республики -4 января. Всего же "Машину новогоднего времени" запустят 36 раз - столько показов в афише Дворца Республики.
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