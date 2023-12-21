"Машину новогоднего времени" запустят во Дворце Республики. Представления 28 декабря в 11:00 и 5 января отменены

Мы остаемся приверженцами принципа "сделай, как дома", а это значит сделай сам. График достаточно плотный. Уже более 80 тыс. билетов продано на эти новогодние представления. Но хочу заострить внимание на нескольких важных акцентах:28-го числа в 11:00 представление не состоится, как и представления, которые должны были пройти 5 января. К сожалению, они не состоятся по техническим причинам. Это не связано с какими-то форс-мажорными обстоятельствами. Достаточно большая техническая нагрузка. Было принято соответствующее решение. Поэтому всех зрителей, которые купили билеты на эти даты, мы приглашаем подойти в кассы Дворца Республики и произвести соответствующие замены.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики