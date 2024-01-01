Машину поставьте в гараж или вдали от деревьев - МЧС дало рекомендации, что делать при сильном снегопаде

Как вести себя при сильном и мокром снеге, который ожидается в ближайшие дни в Беларуси. МЧС дало рекомендации для населения, сообщаетпрофильноеминистерство.

В МЧС призвали жителей воздержаться от поездок по городу на личном авторанспорте.

"Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев", -отметили в министерстве.

Также в МЧС призвали остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.