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Машину поставьте в гараж или вдали от деревьев - МЧС дало рекомендации, что делать при сильном снегопаде

Машину поставьте в гараж или вдали от деревьев - МЧС дало рекомендации, что делать при сильном снегопаде

Как вести себя при сильном и мокром снеге, который ожидается в ближайшие дни в Беларуси. МЧС дало рекомендации для населения, сообщаетпрофильноеминистерство.

В МЧС призвали жителей воздержаться от поездок по городу на личном авторанспорте.

"Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев", -отметили в министерстве.

Также в МЧС призвали остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

Фото: sb.by

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