Маскировка, марш-броски и боевые пуски: как работают зенитные ракетные войска Беларуси

Учения зенитных ракетных войск - это не просто нажатие кнопки пуска, а огромный, скрытый от глаз боевой квест. Представьте себе гигантские шахматы, где вместо фигур выставлены многотонные комплексы, а вся партия разыгрывается на территории в тысячи квадратных километров.

Движение - это жизнь. Фраза из школьного учебника по биологии лучше всего подходит к этим подразделениям. Зенитные ракетные комплексы никогда не стоят на месте. Важная задача для их расчета - научиться быть невидимыми, а для таких гигантов это еще то задание.

В реальном конфликте большие стационарные ангары для этих машин являются целью номер один. В случае особого положения главная задача состоит в быстром покидании территории и мгновенном растворении в лесах или полях. Большие многоосные машины начинают движение в позиционный район, но большим автомобилям вроде пусковых установок, радаров обнаружения и машин обеспечения крайне тяжело проходить по узким лесным дорогам. Для этого нужна сноровка и опытный водитель, ведь 15-метровым гигантам банально не хватает радиуса, и чтобы вписаться в поворот на извилистом пути, приходится маневрировать в несколько приемов.

"ОМОН - вся моя жизнь": почему служба там является ежедневным проявлением героизма и патриотизма "Служить Родине - это когда ты должен любить ее в первую очередь и знать, что готов в любой момент отдать за нее жизнь", - подчеркнул замкомандира ОМОН УВД Минской области

Если говорить совсем просто, то работа таких больших ЗРК, как С-300, похожа на командную игру, где у каждого участника отведена строгая роль. Весь комплекс передвигается на огромных грузовиках и состоит из трех основных элементов. Радары - это глаза, мозг - командный пункт, а кулаками являются пусковые установки с ракетами. Круглые сутки радар кругового обзора сканирует небо на сотни километров вокруг. Но чтобы все работало как часы, каждый из расчета должен уметь идеально выполнять свою работу. Чтобы водитель свободно чувствовал себя за рулем такой машины на дороге, его учат не бояться гиганта - чем больше практики, тем лучше начинаешь чувствовать габариты. При поступлении на военную службу в военкомате обязательно уточняют, есть ли права. И если у военнообязанного категория D или C, велика вероятность, что водитель после большегруза пересядет на подобную громадину.

Все начинается в учебном центре. До попадания в родную часть в учебке несколько месяцев готовят полноценного специалиста.

"Техника выезжает на дороги общего пользования, где тоже надо знать правила дорожного движения. Надо знать и понимать эксплуатационное качество машины, как ее обслуживать, эксплуатировать. Происходит привитие навыков безопасного управления транспортным средством по дорогам, характерным для дислокации воинской части. Курсанты преодолевают такие препятствия, как движение по песку, преодоление канав, оврагов, болот, учатся трогаться с места, делать остановки, повороты и развороты, объезды и разъезды со встречным транспортом", - поделился преподаватель цикла вождения 59-й школы подготовки специалистов 72-го ОУЦ ВС Беларуси Александр Богушевич.

Когда начинаются маневры, расчет должен четко понимать свои задачи и зону ответственности. На марше командиры постоянно получают усложнения - то дорога впереди завалена, то мост взорван, то участок заражен радиацией. Зенитчики спешиваются, занимают оборону, отражают атаки диверсантов, надевают противогазы и преодолевают опасные зоны. Подобные задачи являются лишь вводными во время учений.

Военнослужащий 15-й отдельной зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО ВС Беларуси:

"Если приноровиться, техника поддается очень легко. Есть разница между гражданской и обычной военной службой. Ответственность здесь куда больше, чем на гражданской. Есть, конечно, свои трудности, но благодаря им мы становимся сильнее. Каждый день познаешь что-то новое".

Не все лесные дороги рассчитаны на 40-тонных великанов, которые рискуют намертво сесть на брюхо, а низко свисающие толстые ветви деревьев могут повредить дорогостоящее оборудование. При потере сцепления вытащить машину среди деревьев - сложнейшая инженерная задача. По этой причине маршруты движения комплексов планируются заранее силами инженерной разведки, а лесистые участки стараются проходить только по подготовленным или достаточно широким просекам.

Отдельный этап учений - перегрузка ракет. Это критически важный элемент боевой подготовки, от которого напрямую зависит выживаемость комплекса, его расчета и защита прикрываемого объекта. В условиях реального боя стандартный боекомплект пусковой установки (четыре ракеты) может быть израсходован за несколько минут. Без оперативной перезарядки машины превращаются в легкую мишень.

Процесс перегрузки ракет

Воздушный налет может идти волнами, и задача расчета - максимально быстро вернуть дивизион в боевой режим готовности, чтобы встретить следующую волну целей. Перегрузка огромных ракет является сложным и опасным процессом. Научение действий расчетов доводится до автоматизма, чтобы в стрессовой ситуации боя или ночью исключить ошибки, которые могут привести к повреждению техники или гибели людей.

Часто перегрузка совмещается с маневром: дивизион отстрелялся, свернулся, ушел в новый позиционный район, чтобы не попасть под ответный удар, и уже в укрытии разворачивает заряжание. Когда техника прибывает в глухой лес, ее нужно сделать невидимой для спутников и беспилотников врага. В этом случае включается режим жесткого радиомолчания - никаких мобильных телефонов или стационарных раций. Позиции связываются только по защищенным, часто проводным линиям, которые разворачивают связисты, а машины накрывают специальными сетями, которые ломают силуэт техники для радиолокаторов.

Рядом могут развернуть надувные макеты для обмана разведки противника. Сами военные шутят: в ПВО главное не то, как стреляешь, а как притворяешься, что тебя здесь нет. Главный объект шуток - это сам процесс развертывания ложной позиции. Надувные макеты производятся из специальной ткани со встроенными металлическими нитями, чтобы вражеские радары видели их как настоящую сталь, и оснащаются тепловыми имитаторами для обмана тепловизоров.

Впрочем, большие ракеты нужны не для того, чтобы прятать. Главная задача - оберегать небо или атаковать в случае конфликта. Современный бой начинается не с выстрелов, а с экранов радиолокаторов. Точка, вспышка, маркер цели - и вмиг мирное небо превращается в зону боевого дежурства. Здесь нет права на ошибку и времени на промедление. Секундная задержка означает, что ракета может уйти слишком поздно.

Учения войск ПВО идут в связке с военно-воздушными силами. Это имитация войны на земле и в небе. Одни, имитируя воздушные цели, пытаются разрушить небесный купол, обороняемый землей. Вторые - подавить авиацию условного противника в небе.

Когда военные понимают, что начинается вторжение в Беларусь с воздуха, комплекс мониторит воздушное пространство и ждет, что в ближайшее время где-то в небе появятся самолеты - истребители, дроны, другие воздушные суда. "Война" во время учений происходит буквально над головой, и в небо взмывают вертолеты и самолеты, имитирующие атаку.

По тревоге расчет С-300 разворачивает свой комплекс в поле. Как только в зоне видимости появляется чужой объект, радар замечает его, определяет скорость, высоту и направление полета. Данные с радара мгновенно передаются на командный пункт ЗРК, где компьютер вычисляет степень опасности цели и проверяет ее по системе "свой-чужой". На все про все уходит доля секунды.

"Заняв назначенные районы, войска противовоздушной обороны отрабатывают как засадные действия против условной авиации противника, так и противодействия диверсионно-разведывательным группам и беспилотной авиации условного противника", - отметил замкомандира дивизиона 15-й отдельной зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО ВС Беларуси Егор Ильченко.

Если цель не своя, она автоматически становится вражеской, подается команда на ее уничтожение, и наиболее удобная для поражения цели пусковая установка нанесет удар.

Факт ЗРК может одновременно вести и отстреливать сразу несколько целей. Количество зависит от модификации комплекса.

Пока авиация в небе имитировала атаку с воздуха, зенитчики провели так называемые электронные пуски. Расчеты выполнили абсолютно все действия, как при настоящем боевом выстреле - развернули комплексы, привязались к местности, включили радар и навели ракеты по полученным координатам цели, но главное - нажали кнопку "Пуск".

Ракета, конечно, осталась в пусковой установке, но компьютер полностью сымитировал ее полет и оценил, попал бы снаряд в цель или нет. Командиры в свою очередь оценили результаты боевой работы, но даже электронный пуск большой стресс. Офицеры рассказали, что в закрытой кабине во время такой проверки адреналин подскакивает так, словно война уже началась. Когда на экранах гаснет последняя цель и объявляют отбой, расчет выходит из кабины мокрым от пота. Отсюда и поговорка: в кабине кондиционер дует холодным, а пот течет горячим. Сразу после этого этапа подразделения отправились в Россию на территорию полигона Ашулук, где военные выполнили уже боевые пуски.

Активная фаза учений - самая зрелищная и ответственная часть, для которой подразделения войск ПВО и ВВС перебазировались на специализированные полигоны, например, Ашулук, где есть место для настоящей боевой работы.

"Отрабатывается поражение высокоскоростных, низколетящих, малоразмерных, малогабаритных целей, имитирующих как образцы современной авиации условного противника, так и беспилотной авиации, применяемых в современных конфликтах", - рассказал Егор Ильченко.

Здесь координаты целей приходят в самый последний момент, имитируя настоящий бой. У зенитчиков есть мгновение на расчет траектории. Время ценится дороже золота. Команда "Ключ на старт", "Пуск" - и многотонная ракета с ревом уходит в небо, имитируя удар по командному пункту, аэродрому, вражеской авиации или скоплению техники условного противника.

Происходит уникальный для С-300 процесс - вертикальный холодный запуск. Из транспортного стакана ракета выбрасывается пороховым зарядом, как пробка из шампанского, на высоту около 15 м. Ракете все равно, с какой стороны находится враг. Благодаря вертикальному старту ей не нужно разворачивать громоздкую пусковую установку. Она сделает это сама в воздухе.

Только в воздухе на безопасном удалении от машины у ракеты включается маршевый двигатель. В этот же миг специальные газовые рули разворачивают ракету носом в сторону цели. В дело вступает другой, более точный проводник - радар подсвета и наведения. Он непрерывно светит лучом на вражеский объект, а летящая ракета ловит этот отраженный сигнал головкой самонаведения. Компьютер постоянно корректирует полет ракеты. При подлете к цели она не врезается прямо в нее, а разрыв происходит рядом, создавая плотное облако из тысячи тяжелых и острых осколков, которые полностью решетят и уничтожают цель.

Сразу после пуска расчет не празднует успех. У них есть считанные минуты, чтобы свернуться и покинуть позицию, ведь пуск ракеты означает, что позиция раскрыта. По траектории полета враг мгновенно вычислит, откуда стреляли, и отправит туда ответный удар. Все, ради чего готовилась маскировка, может рассыпаться в одно мгновение. Секунда в воздухе - это сотни метров, а минута - десятки километров. Для тех, кто на земле - лишь мгновение. Для расчетов противовоздушной обороны - это время, за которое нужно принять решение, от которого зависят жизни тысячи людей. Они видят то, что скрыто за облаками, и реагируют быстрее, чем звук долетает до земли.

ПВО - это не просто техника, а железная выдержка людей, держащих небо на своих плечах.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Защита воздушного пространства и воздушных рубежей - фактор стратегического сдерживания наряду с другими видами оружия. Без обеспечения безопасности в воздухе, без защиты страны от средств воздушного нападения противника, о какой безопасности вообще, о каком устойчивом развитии экономики можно говорить?"

Их работа измеряется не сбитыми целями в мирные дни, а спокойным сном миллионов людей. Экзамен на бдительность сдается каждую минуту, и пока на экранах локаторов чисто, страна может спать спокойно.

Как огромные комплексы уходят с места, прячутся в лесу и работают вместе с авиацией. Почему ПВО держит спокойствие страны не кнопкой пуска, а людьми, не имеющими права на секунду опоздания, смотрите подробнее в специальном репортаже.

Главное фото: sb.by