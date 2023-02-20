Масленичная неделя началась в Беларуси

Белорусы провожают зиму и приветствуют весну! Сегодня в стране начинается Масленичная неделя - ровно за 8 недель до Пасхи. Мероприятия пройдут во всех регионах. В столице основные празднества намечены на 25 - 26 февраля, в центре которых по традиции будут блины, пляски, хороводы и сжигание чучела как символа накопившегося за год зла. Закончится неделя Прощеным воскресеньем, а со следующей недели у верующих начнется Великий пост.