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Масленичная неделя началась в Беларуси
Белорусы провожают зиму и приветствуют весну! Сегодня в стране начинается Масленичная неделя - ровно за 8 недель до Пасхи. Мероприятия пройдут во всех регионах. В столице основные празднества намечены на 25 - 26 февраля, в центре которых по традиции будут блины, пляски, хороводы и сжигание чучела как символа накопившегося за год зла. Закончится неделя Прощеным воскресеньем, а со следующей недели у верующих начнется Великий пост.
Фото: БелТА
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