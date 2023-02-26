Масленичная неделя завершилась первой блинной олимпиадой в Полоцке

Масленица - это такой праздник, когда хочется уже почувствовать первые лучики солнышка весеннего. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды. Даже вот такая погода, несмотря на снег. Захотим согреться, согреемся у колоды, например. Так, я побегу, а то у нас там блины подгорают.