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Масленичная неделя завершилась первой блинной олимпиадой в Полоцке

Праздничная площадка с играми и забавами. В Полоцке масленичная неделя завершилась первой блинной олимпиадой. Спарринги сумоистов, конные забеги, перетягивание каната, зимняя рыбалка, катание бочек - это лишь немногие шуточные аттракционы, которые были придуманы специально к блинной олимпиаде. Гвоздем программы стал конкурс на самые вкусные блины, испеченные на колоде. Результатами кулинарного состязания участники щедро делились с болельщиками.

Участники праздника делятся своими эмоциями.



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Масленица - это такой праздник, когда хочется уже почувствовать первые лучики солнышка весеннего. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды. Даже вот такая погода, несмотря на снег. Захотим согреться, согреемся у колоды, например. Так, я побегу, а то у нас там блины подгорают.



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Настроение отличное, потому что до весны осталось четыре дня. И это не может не радовать. Будем веселиться и хорошо проводить время.


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Весело, хорошо. Всеми коллективами, семьями. Конечно, приходим и радуемся.

Все блинные олимпийцы получили заслуженные медали и признание публики. Сегодня масленичная неделя завершается Прощеным воскресеньем. Завтра у православных верующих начинается Великий пост.

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