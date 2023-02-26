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Масленичные гуляния продолжаются. Что ждет гостей праздника на ярмарке у Дворца спорта
В воскресенье, 26 февраля, на площадке у Дворца спорта минчан и гостей столицы ожидает праздничная масленичная ярмарка, сообщаетагентство "Минск-Новости". Как рассказали в Минсквнешторгинвесте, торговые ряды будут работать до 22:00.
Для горожан открыто более 40 точек, в том числе более 20 из них предлагают вкусные угощения: блины с разнообразными начинками, шашлык, плов, овощи на гриле, драники, пирожки, сладости, горячие напитки и пр.Гостей ожидает и культурная программа с хороводами и народными обрядами, возможностью посоревноваться в необычных состязаниях. Работают карусели, тир, прокат детских машинок. Запечатлеть свое участие в масленичных гуляниях можно в праздничных фотозонах.
С 14:00 до 17:00 гостей праздника ожидает концертная программа "Масленица" с участием белорусских исполнителей и фольклорных коллективов.
Фото: minsknews.by
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