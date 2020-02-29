Масленичные гулянья проходят по всей стране

Масленичные гуляния, которые проходят по всей стране, близятся к концу. Сегодня шестой день народного праздника, и называется он "Золовкины посиделки". Попробовать блины и принять участие в традиционных активностях можно во всех районах столицы. Гуляния развернутся на площадке у Комаровского рынка. Кроме того, громко и весело провожать зиму будут в Музее архитектуры и быта в Строчицах, в Парке интерактивной истории "Сула" и в Беловежской пуще.



