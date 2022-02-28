Масленица 2022: когда наступает и как правильно отмечать этот праздник

Масленицу в 2022 году отмечают с 28 февраля по 6 марта. Этот праздник символизирует прощание с зимой и яркую встречу красавицы-весны. Об истории, традициях и интересных фактах празднования масленичной недели - в нашем материале.

Определенной даты празднования Масленицы не существует. Чтобы узнать, какого числа будет отмечаться Масленица, нужно отнять от даты Пасхи 56 дней: это 48 дней Великого поста и неделя непосредственно самой Масленицы.

История праздника Масленица

До принятия христианства праздник Масленица считался языческим. Празднование было связано с прославлением бога Солнца Ярилы. Люди провожали зиму и надеялись на скорое тепло. Веселые гуляния и забавы всегда сопровождались горящими кострами, сжиганием соломенных чучел, обильными угощениями, играми и катаниями с ледяных горок.

После принятия христианства суть Масленицы наполнилась новыми смыслами. Масленичная неделя стала завершающим этапом подготовки к Великому посту. За время Масленицы православные христиане должны приблизиться к прощению обид, примирению с близкими и покаянию.

Масленица - традиции и обычаи

Белорусы называли неделю перед Великим постом Сырной седмицей, или Сырницей. В это время разрешалось есть только молочные продукты и рыбу. Мясо уже было под строгим запретом, поэтому хозяйки старались приготовить различные виды сыров с тмином, чесноком и маком. Считалось, что сыр и молоко символизируют плодовитость и достаток в семье.

Факт После первой брачной ночи отец невесты клал за пазуху молодому зятю сыр, завернутый в полотно.

Веселая Масленица завершала период свадеб аж до Пасхи. Жениться на масленичной неделе считалось нехорошим знаком. Над теми, кто к этому времени не успел найти себе пару, в народе подшучивали.

Недаром существовал обычай русской Масленицы - кататься с горок. Горка была местом встреч для молодежи, которая еще не обзавелась семьей. Парень, скативший на коленях девушку с горы, имел право прилюдно поцеловать ее.

Игры на Масленицу затеивались всей деревней. Хороводы, кулачные бои, прыжки через костер, песни и пляски - обязательные атрибуты праздничного гулянья. Главная традиция - взятие снежного городка. Детвора и молодежь выстраивали снежную крепость и делились на две команды - пехоту и конницу. Пехота должна была защищать крепость, а конница пыталась ее разрушить.

Любили на праздник и игры с переодеванием. Сельчане рядились в маскарадные костюмы и приходили в чей-нибудь дом. Если хозяева не торопились с угощением, то начиналось шутовское разорение дома - вещи разбрасывались, предметы переставлялись. Каждого встреченного на улице человека такая компания валила в сугроб и натирала снегом щеки и нос.





Готовили блины со сметаной, медом, маслом и вареньем. Блины было принято печь в среду и угощать ими всех близких. Главные ингредиент вкусных блинов - улыбка и отличное настроение.



Неделя Масленицы заканчивалась проводами зимы. Постилки, солому, на которой спали всю зиму, сжигали в общем костре. Люди верили, что огонь должен изгнать болезни и голод. С зимой прощались, сжигая соломенное чучело.

Приметы на Масленицу

Дождь или мокрый снег на Масленицу - осенью будет много грибов, если же холода - лето жаркое встречай.

Незваные гости на Масленицу - к счастью.

Чем больше угощений на столе, тем жизнь будет краше.

Если на Масленицу сжечь или выбросить негодные вещи - жди новых.

Чем больше блинов съешь на масленичной неделе, тем успешнее и денежнее станет год.

Если в Прощеное воскресенье человек найдет в себе силы простить, то сможет жизнь изменить.