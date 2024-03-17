Масленица - в этом празднике уживаются вера и народные традиции

Великий пост готовит нас ко встрече Пасхи Господней. Конечно, это ответственное время. На первой неделе Великого поста читается Великий покаянный канон Андрея Критского - это древнее поэтическое творение, которое помогает нам заглянуть в глубину своей души. Приводя на память образы ветхозаветных подвижников и грешников, этот канон помогает нам понять нам, что каждый человек, как бы глубоко он ни впал в грех, может покаяться и исправиться, если искренне этого захочет и обратится к Богу.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска