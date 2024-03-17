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Масленица - в этом празднике уживаются вера и народные традиции
Масленица - тот случай, когда в одном празднике уживаются и вера, и народные традиции. Сегодня православные верующие отмечают Прощеное воскресенье. Праздник предшествует началу Великого поста. И Масленица - это возможность побаловать себя гастрономически и подготовиться духовно.
Культурный код в орнамент сюжетных поворотов Масленичной недели вплетают студенты Университета культуры и искусств. Отвлечься от дегустации блинных шедевров и провести самую вкусную неделю театрализованно ангажируют первокурсники кафедры режиссуры.
Материал, который мы берем, - это, конечно же, фольклор Беларуси. Сюжеты традиционные и где-то адаптированные под современные реалии. Масленица посвящена окончанию зимы и встрече весны, и для того чтобы весна пришла побыстрее, на дерево вешали стужечки-ленточки и загадывали желание.
На православном календаре - Прощеное воскресенье
Масленица - еще и время для пищи духовной. На смену пышным богослужениям Сырной седмицы, такое название в православном календаре носит блинная неделя, приходит Прощеное воскресенье. Вечерние службы в храмах венчает чин прощения как напоминание о том, что искреннее примирение и исповедь сегодня - лучшее, что можно сделать для того, чтобы уже завтра вступить в Великий пост.
Великий пост готовит нас ко встрече Пасхи Господней. Конечно, это ответственное время. На первой неделе Великого поста читается Великий покаянный канон Андрея Критского - это древнее поэтическое творение, которое помогает нам заглянуть в глубину своей души. Приводя на память образы ветхозаветных подвижников и грешников, этот канон помогает нам понять нам, что каждый человек, как бы глубоко он ни впал в грех, может покаяться и исправиться, если искренне этого захочет и обратится к Богу.
Самый аскетичный период церковного года сопровождает постный рацион, который отсылает нас к евангельским событиям - воздержанию Христа от пищи в пустыне. С понедельника у православных христиан есть 7 недель, или 48 дней, для того чтобы преуспеть в духовном росте. Следом священство облачится в красные ризы и придет Пасха.