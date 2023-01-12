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"Масло только ваше! Сыр никакой больше не покупаем! - "Белорусский фермер" во Владивостоке пользуется популярностью
Советник отделения Посольства Беларуси во Владивостоке Алексей Сергушков признался, что ходит за продуктами исключительно только в "Белорусский фермер". "Особенно товары первой необходимости - молоко, сахар, хлеб. Это все белорусское", - сказал он.
По его словам, первостепенное, на что обращают внимание приморцы, это на присутствие на полках их магазинов качественной белорусской продукции.
"Мне нравится зельц, я очень часто беру, - говорит местная жительница, - производитель Гродно".
На вопрос, почему именно в белорусский магазин приходит, сказала, что нравится ассортимент. "Нравится свекла, колбаска вкусная. Хороший ассортимент. Очень вкусные сосиски телячьи. И так все говорят, кто пробует. Сало, обязательно сало. Грудинка свиная, соленая. Просто тает", - показала полную корзинку покупательница.
Гродно, Пинск, Брест, Минск… Даже не бывая в Беларуси, приморцы хорошо знают наши города. По нашим заводам. Недавно распробовали на вкус Молодечно и Слоним. А вообще вы только представьте - на Дальний Восток возят наши пельмени, замороженные драники и брестское мороженное!
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"Молочка - это бренд Беларуси, - говорит управляющая магазинами "Белорусский фермер" в г. Владивостоке Оксана Ивашкевич. - Здесь сырки глазированные с разными начинками брестскогозавода, мы одни их продаем в Приморье. Они и дешевые, и вкусные. Покупателей обычно привлекает это. Кобрин широко представлен знаменитыми плавлеными сырками. Очень много десертов, йогуртов".
Оксана Ивашкевич призналась, что местную сметану ни здесь, ни в Краснодаре, ни в других городах есть не могла. "Мне вот просто совсем другой вкус. И все. И некоторые наши покупатели говорили - вот масло только ваше. Сыр никакой больше не покупаем", - рассказала она.
Мясо-молочную продукцию завозят каждый день, конфеты, яблоки, алкоголь - раз в две недели! 5 магазинов "Белорусский фермер" во Владивостоке. Еще 2 - в Находке. Да что там - за нашим и на Камчатке очереди. И, кстати, "Бела-Кола" во Владивостоке заменила американский бренд.
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