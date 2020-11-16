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Масочный режим и перепрофилирование больниц в Витебской области

Также масочный режим введен во всех городах и районах Витебской области. Для лечения пневмоний и COVID в областиразвернуто 3 230 коек.

Перепрофилирование больниц

Для оказания специализированной помощи перепрофилирован ряд медучреждений. Сегодня пациентов с COVID начал принимать хирургический корпус областного онкодиспансера. Беременные женщины с диагнозом "коронавирусная инфекция" направляются вВитебский областной клиническийроддом.

В регионе нет дефицита лекарственных средств, индивидуальной защиты, медучреждения обеспечены антисептиками.

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