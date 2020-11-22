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Масочный режим - сдерживающий фактор распространения инфекций
В Беларуси создан достаточный запас средств индивидуальной защиты, антисептиков и лекарств для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19. Однако одним из главных сдерживающих факторов является масочный режим. Сейчас он действует по всей стране.
Ситуация с COVID-19 в Гродненской области
В Гродненском регионе, по словам специалистов, удалось стабилизировать ситуацию.
В области для оказания помощи пациентам с коронавирусом перепрофилировано менее половины коечного фонда. Свободные места есть. Задействованы чуть более 10 % от имеющегося количества аппаратов ИВЛ.
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