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Масочный режим - сдерживающий фактор распространения инфекций

В Беларуси создан достаточный запас средств индивидуальной защиты, антисептиков и лекарств для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19. Однако одним из главных сдерживающих факторов является масочный режим. Сейчас он действует по всей стране.

Ситуация с COVID-19 в Гродненской области

В Гродненском регионе, по словам специалистов, удалось стабилизировать ситуацию.

В области для оказания помощи пациентам с коронавирусом перепрофилировано менее половины коечного фонда. Свободные места есть. Задействованы чуть более 10 % от имеющегося количества аппаратов ИВЛ.

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