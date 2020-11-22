Масочный режим - сдерживающий фактор распространения инфекций

В Беларуси создан достаточный запас средств индивидуальной защиты, антисептиков и лекарств для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19. Однако одним из главных сдерживающих факторов является масочный режим. Сейчас он действует по всей стране.