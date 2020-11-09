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Масочный режим вводится в Гомельской области

Обязательный масочный режим с сегодняшнего дня вводится во всех районахГомельской области. Такое решение принял облисполком, в частности, из-занесоблюдения жителями региона социальной дистанции и пренебрежения средствамииндивидуальной защиты в местах скопления людей. Кроме того, в регионе сокращаютколичество массовых мероприятий. Совещания, конференции и переговоры переводятв режим видеоконференций. Напомним, в пятницу обязательный масочный режим ввелив Могилеве.

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