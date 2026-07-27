750 тыс. рублей за "решение вопроса": масштабная коррупционная схема вскрыта в ключевых отраслях экономики. Это большая работа оперативников ГУВД и Генпрокуратуры. В итоге задержаны топ-менеджеры предприятий агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, ЖКХ, строительства, транспорта, образования, и это не все. В отношении 44 фигурантов в возрасте от 31 года до 65 лет возбуждено 45 уголовных дел по факту получения взяток. Многие задержаны с поличным. Некоторые уже под стражей.

Игорь Грейбо, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Установлено, что на протяжении нескольких лет фигуранты систематически получали незаконные вознаграждения от участников закупок в обмен на гарантированное продвижение их коммерческих интересов. Они обеспечивали выбор определенных организаций в качестве поставщиков строительных материалов, электрооборудования и запасных частей, способствовали беспрепятственной приемке товаров и контролировали своевременную оплату поставок. Совокупный объем взяток превысил 750 тысяч рублей. В настоящее время межведомственная группа продолжает комплекс мероприятий. Устанавливаются дополнительные эпизоды и круг причастных лиц.

В настоящее время межведомственная рабочая группа продолжает комплекс мероприятий: устанавливаются дополнительные эпизоды и круг причастных лиц.