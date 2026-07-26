Масштабная схема уклонения от налогов раскрыта в Минске

Факты выплаты зарплаты в конвертах выявляют в самых разных сферах. Один из последних примеров - масштабная противоправная схема в сфере пассажирских перевозок, охватившая 16 столичных служб такси.



Финансовая милиция установила: руководство систематически выплачивало серую зарплату 4 тыс. водителей. Сумма подоходного налога, неуплаченного в бюджет, превысила 5 млн рублей. Чтобы находить и ликвидировать скрытые финансовые схемы, контролирующие ведомства работают совместно.

Юрий Кардымон, начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси: "За полгода 2026 года органами КГК по фактам выплаты заработной платы в конвертах проведено 38 проверок (в 2025 году - 78), выявлено 108 преступлений (в прошлом году - 130), - привел цифры начальник ДФР КГК. - Сумма дополнительно предъявленного по результатам проверок подоходного налога и страховых взносов составила более 56 млн рублей. По возбужденным в первом полугодии уголовным делам установлены случаи выплаты зарплаты в конвертах свыше 18 тыс. работникам".

Зарплата в конвертах: ответственность нанимателя и риски для работника

Эксперты еще раз напомнили об ответственности и рисках, связанных с зарплатами в конвертах. Наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам: начиная с отсутствия у них гарантий получения заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, а также лишением других соцвыплат.

За зарплаты в конвертах предусмотрена административная и уголовная ответственность для руководства компании, а для работников - обязанность по уплате подоходного налога и штрафные санкции.