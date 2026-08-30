Масштабная тренировка к "Минскому полумарафону" прошла на стадионе "Динамо"

До самого ожидаемого бегового события Беларуси осталось ровно неделя. Уже 6 сентября более 30 тыс. спортсменов и любителей здорового образа жизни выйдут на дистанции "Минского полумарафона".

Накануне в ядре олимпийского стадиона "Динамо" состоялась заключительная и самая масштабная подводящая "Вау тренировка", которая собрала более 300 человек. Участники провели беговую разминку, выполнили комплекс упражнений на общую физподготовку и, конечно же, зарядились позитивом.

Ольга Немогай, бронзовый призер чемпионата Европы по кроссу в смешанной эстафете:

"Мы становимся сильнее, мы полностью подготавливаем сердечно-сосудистую систему. Мы контролируем и учим контролировать водный баланс. Т. е., чтобы выступать на таких соревнованиях на результат, действительно надо постоянно поддерживать свою физическую форму".

Еще раз напомним, "Минский полумарафон" пройдет 6 сентября и примет представителей около 29 стран. На выбор спортсменам было предложено 5 дистанций и все слоты уже разобраны.