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Масштабная акция по ремонту дорог пройдет в Минской области 23 марта
В Минской области 23 марта пройдет масштабная акция по ремонту дорог в населенных пунктах,сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службу Минского облисполкома.
"К участию в акции по ремонту дорог в населенных пунктах области будет привлечена не только техника обслуживающих организаций, но и предприятий агропромышленного сектора, строительной отрасли и др. Всего планируется задействовать 180 единиц дополнительной техники к той, которая работает в дорожной отрасли и ЖКХ", - рассказали в пресс-службе.
Акция проводится в рамках месячника благоустройства. Он проводится в Минской области с 1 по 30 марта.
Фото: freepik.com
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