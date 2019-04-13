Масштабная экологическая акция по посадке леса сегодня проходит по всей стране

100 тысяч саженцев елей, сосен и берез восполнили дубравы, поврежденные короедным усыханием, в Краснопольском районе. В качестве волонтеров выступили школьники, студенты, специалисты предприятий, сотрудники профильных министерств - природных ресурсов и лесного хозяйства. Всего этой весной будут обновлены в районе почти 300 гектаров леса. В планах за "Неделю леса" высадить свыше миллиона деревьев.