Масштабная проверка - стартовали II Игры стран СНГ в тестовом режиме

Большой спортивный экзамен впереди у атлетов стран Содружества. Чуть более двух месяцев остается до старта II Игр стран СНГ. Сегодня состязания открылись в тестовом режиме и заработал оперативно-координационный центр.

На протяжении двух недель в соревновательном режиме будут проэкзаменованы не только спортивные площадки, но и способность персонала реагировать на внештатные ситуации. Главной особенностью этого мультиспортивного форума станет большая география состязаний. Задействованы будут спортивные площадки не только в столице, но и в регионах. И это, безусловно, позитивно скажется на развитии спорта в нашей стране, особенно детского.

Большинство арен в преддверии турнира переживают трансформацию. В Солигорске теннисный манеж в первой половине августа станет местом поединков представителей трех видов борьбы. Ледовая арена в Орше превратится в место боксерских матчей, а Витебский амфитеатр станет домашним рингом для тайского бокса. На ледовой арене в Гродно, где играет местный "Неман", будут хозяйничать тяжелоатлеты. А хоккеисты "Гомеля" на время уступят свой дворец дзюдоистам.

Планируется, что участие во II Играх стран СНГ примут более 6 тыс. человек. Из них около 4 тыс. - это спортсмены. Помогать и направлять их будут 900 тренеров. Следить за соблюдением всех правил будут 800 судей. Добавим в этот список 600 работников медицины и 200 представителей делегаций.

Есть и нюансы. В большинстве видов спорта за награды будут бороться молодые спортсмены. А вот в художественной гимнастике, пляжном футболе, самбо, тяжелой атлетике и хоккее на траве медали разыграют уже взрослые атлеты.

Как будет проходить масштабная проверка всех задействованных в форуме структур и площадок, разбиралась Алена Горельчик.

Слегка прохладный ветерок, солнце, спрятавшееся за облака, и легкий намек на дождь. Погода совсем не летняя и далеко не пляжная. Правда, с этим не согласны волейболисты из тех, кто обычную площадку предпочитают песчаной.

Пляжный волейбол играется при любой погоде. Отменяется соревнование только тогда, когда ветер настолько сильный и дождь, что мяч не может в руки игрокам прилететь. Андрей Карпенко, главный судья 2-го этапа чемпионата Беларуси по пляжному волейболу

Этот пляжный стадион в Молодечно в этом году отмечает 10-летний юбилей. Ко II Играм стран СНГ сооружение слегка усовершенствовали: уложили дренаж, установили сетчатый забор, добавили лоску.

Центральные корты сделали очень хорошо, большие трибуны, хороший песок, сделали хороший дренаж. Даже если с погодой немного не повезет, ничего не поменяется, будет все очень хорошо. Сергей Балотька, главный тренер мужской сборной Беларуси по пляжному волейболу

В августе здесь за медали мультиспортивного форума будет сражаться молодежь. Протестировать же корты доверили тем, кто старше и опытнее.

В центральном регионе на базе Солигорского теннисного манежа сегодня тестировали теннисные корты. Не стоит удивляться. Тенниса в программе Игр нет, зато есть три вида борьбы. Трансформацию манеж пережил легко.

Здесь компактная арена, как раз для этого вида спорта. Здесь есть разминочный зал. Также инфраструктура вся. Все рядом, в шаговой доступности. Посмотреть, как налажена логистика перемещения для спортсменов. Валерий Циленьть, главный судья соревнований

Я буду принимать участие во II Играх стран СНГ. Перед такими важными соревнованиями важно проверить себя, чтобы знать, насколько ты готов к стартам такого высокого уровня. Максим Ступакевич, участник соревнований

Вся оперативная информация о работе всех служб, задействованных в проведении соревнований, а главное малейшие недочеты и моменты, требующие доработки, слетаются в оперативно-координационный центр.

Его работа началась сегодня. А главная задача - устранить шероховатости и еще раз убедиться, что II Игры стран СНГ станут максимально успешными.

Здесь собраны все службы (здравоохранение, транспорт, связь, журналисты) - абсолютно все заинтересованные для того, чтобы здесь смогли выстроить взаимодействии, смогли увидеть, как у нас работает обратная связь с регионами. Абсолютно все точки, где будут проходить соревнования, оборудованы системой видеонаблюдения. Мы здесь будем видеть картинку, будет аудио. Александр Дорохович, первый замминистра спорта и туризма Беларуси