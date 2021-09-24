Масштабная реконструкция "Минск-Арены": что обновилось

Хоккейное столичное "Динамо", которое неплохо стартовало в новом сезоне КХЛ, вернулось домой после выездной серии. Уже завтра на "Минск-Арене" принимаем непримиримого соперника - СКА. Все мы помним эмоции от плей-офф Кубка Гагарина в прошлом году. И "зубры" постараются взять реванш. Прямую трансляцию матча, конечно же, организует Белтелерадиокомпания. Однако за поединком лучше наблюдать вживую. В межсезонье на стадионе прошла масштабная медиареконструкция. Кристина Камыш продолжит тему.

Масштабная реконструкция "Минск-Арены"

"Минск-арена" эксплуатируется более 11 лет. Многие системы за это время устарели. Реконструкция комплекса была насколько объемной, что рассказать обо всех новшествах в рамках одного репортажа физически невозможно. Поэтому автор проекта "Между прочим" Анна Эйсмонт готовит большой материал к эфиру на телеканале "Беларусь 5" в ближайшую среду.













Отныне "бело-синие" выступают на площадке "канадского размера". Хоккей стал быстрее, а значит, зрелищнее. Поменяли борт - теперь он мягкий. Проверено лично!

Изюминкой преобразований стал медиакуб. Вес механизма - 15 тонн 600 килограммов. Кстати, это уникальные съемки на 25 метрах над уровнем льда. При разработке инженеры вдохновлялись оснащением стадионов команд НХЛ - "Торонто Мейпл Лифс" и "Нью-Йорк Рэйнджерс". Правда, адаптировали к белорусским реалиям. "Минск-Арена" овальная, соответственно, и куб вытянутый, выпуклый и замкнутый.

Модернизировали бегущую строчку. Она стала на 20 сантиметров выше. Шаг пикселя - 6 миллиметров. Теперь моргают и переливаются лестницы всеми цветами радуги. Да и вообще, стадион "горит" по-другому. Потому что поменяли прожектора. Кроме того, комплекс "зазвучал" качественнее.

К слову, эта аппаратура райдерная. Это значит, что в перечне требований любой звезды будет это оборудование. Комплекс уже готов к концертам исполнителей мировой величины.