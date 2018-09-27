Масштабная реконструкция улицы Макаенка будет завершена в мае 2019

После обновления проезжая часть расширится вдвое, появятся новые пешеходные переходы и осветительные мачты. Работы на улице начались в мае текущего года. Необходимость расширения дороги возникла в первую очередь из-за строительства нового крупного жилого комплекса - напротив Белтелерадиокомпании. Пока пешеходы и автомобилисты ощущают неудобства - строители переносят инженерные сети и в скором времени начнут расширение проезжей части.

Согласно проекту, на улице Макаенка оборудуют пять наземных пешеходных переходов, совмещенных с велопереездами. Четыре из них со светофорами. Для создания безбарьерной среды на переходах сделают нулевые бордюры и положат специальную тактильную плитку. Появится и зона разворота - для удобного подъезда к Белтелерадиокомпании.