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Масштабная реконструкция улицы Макаенка будет завершена в мае 2019
После обновления проезжая часть расширится вдвое, появятся новые пешеходные переходы и осветительные мачты. Работы на улице начались в мае текущего года. Необходимость расширения дороги возникла в первую очередь из-за строительства нового крупного жилого комплекса - напротив Белтелерадиокомпании. Пока пешеходы и автомобилисты ощущают неудобства - строители переносят инженерные сети и в скором времени начнут расширение проезжей части.
Заказчиком строительных работ выступает коммунальное предприятие "Гордорстрой", сами работы выполняет строительный трест №15.
Согласно проекту, на улице Макаенка оборудуют пять наземных пешеходных переходов, совмещенных с велопереездами. Четыре из них со светофорами. Для создания безбарьерной среды на переходах сделают нулевые бордюры и положат специальную тактильную плитку. Появится и зона разворота - для удобного подъезда к Белтелерадиокомпании.
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