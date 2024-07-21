Масштабная ревизия законодательства Беларуси: с чего здесь начать и какова роль Конституционного суда

Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в интервью программе "Главный эфир" подчеркнула, что масштабная ревизия законодательства Беларуси обусловлена эволюционным движением, которое происходило в стране на протяжении 30 лет существования ее как самостоятельного независимого государства. И вот это эволюционное движение, в конце концов, превратилось в то, что большое количество нормативных правовых актов стало затруднительным для применения. И, конечно, Александр Лукашенко, понимая и видя проблематику, поставил задачу совершить вот такой тектонический разлом в законодательстве для того, чтобы открыть нишу для дальнейшего его совершенствования.

"1 марта 2025 года мы Президенту должны показать результаты нашей работы. Возможно, придется продлевать их, исходя из того, что мы сделаем и как мы увидим результаты. Президент будет сам принимать решения, но это не значит, что работа растянется на годы", - подчеркнула Ольга Чуприс.

Как это обеспечить? "Это как раз задача администрации и Национального центра законодательства и правовой информации. Если говорить о механизмах, которые мы предполагаем к реализации, то на сегодняшний день уже принято распоряжение главы Администрации Президента о поручениях Центру с тем, чтобы создать рабочие группы, в которые мы привлечем специалистов из различных государственных органов, в том числе ученых", - заметила заместитель главы Администрации Президента.

Ольга Чуприс подчеркнула, что люди должны быть все вовлечены в этот процесс, поскольку применяют законодательство в реальной жизни, и от людей надо тоже нам получить информацию.

"Уже установлено, что с 20 июля и по 1 октября будет организован сбор предложений от граждан и организаций на Национальном правовом интернет-портале Pravo.by. Кроме использования интернет-площадки, то есть правового форума Республики Беларусь, можно будет обратиться письменно со своими пожеланиями и предложениями, направив их в Национальный центр законодательства правовой информации, - рассказала Ольга Чуприс. - Конечно, можно будет прийти и лично. Роль Конституционного суда должна быть видна в правоприменительной практике. На это нацеливает глава государства".

Какая инициатива нам сегодня нужна от Конституционного суда? Президент достаточно четко обозначил видение работы Конституционного суда в плане взаимодействия с населением и приближения Конституционного суда к народу. В Конституционном суде работают профессионалы своего дела, работают люди, которые могут дать возможность народу понять, что такое законность, что такое справедливость, что такое общественная справедливость.

