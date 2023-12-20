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Масштабная рождественская ярмарка работает у Дворца спорта в Минске
Ели и сосны в кадках, новогодние сувениры, блюда национальной кухни и шоу техноелок - полезный и насыщенный зимний отдых предлагают на самой масштабной рождественской ярмарке у Дворца спорта в белорусской столице. Она будет работать каждый день по 14 января у набережной Свислочи. Полсотни торговых организаций и народных умельцев уже оформили домики своими колоритными товарами. В этом году богатые ряды выдержаны в едином стилеи похожи нащедрый городок, который дополняет сказочный антураж.
В праздничный период некоторые торговые центры и кафе в каждом регионе страны продлевают время работы. Витрины и интерьер этих объектов уже сияют новогодней иллюминацией. В этом году в продажу поступило более 20 тысяч елочных игрушек и сувениров, в том числе с символом наступающего года - Драконом.
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