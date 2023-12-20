Масштабная рождественская ярмарка работает у Дворца спорта в Минске

Ели и сосны в кадках, новогодние сувениры, блюда национальной кухни и шоу техноелок - полезный и насыщенный зимний отдых предлагают на самой масштабной рождественской ярмарке у Дворца спорта в белорусской столице. Она будет работать каждый день по 14 января у набережной Свислочи. Полсотни торговых организаций и народных умельцев уже оформили домики своими колоритными товарами. В этом году богатые ряды выдержаны в едином стилеи похожи нащедрый городок, который дополняет сказочный антураж.