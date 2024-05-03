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Масштабная схема хищения дизтоплива вскрыта в Солигорском районе
В Солигорском районе вскрыта масштабная схема хищения дизтоплива. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитетгосконтроля.
Криминальную схему организовали работники местного сельхозпредприятия. Несколько лет они похищали с нефтебазы хозяйства дизтопливо и реализовывали его за наличный расчет коммерческим структурам.
Как стало известно, в криминальный бизнес были вовлечены водители хозяйства, которые вывозили топливо с нефтебазы. В дальнейшем полученные от коммерсантов деньги делились между участниками противоправной схемы.
Чтобы скрыть недостачу похищенного топлива, работники хозяйства оформляли фиктивные документы, по которым топливо якобы реализовывалось другим организациям Солигорского и Слуцкого районов.
За несколько лет с нефтебазы похищено почти 88 т дизтоплива. Сумма ущерба составила более Br184 тыс.
Прокуратурой Солигорского района возбуждены уголовные дела в отношении 7 участников преступной схемы.
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