Масштабная схема хищения дизтоплива вскрыта в Солигорском районе

В Солигорском районе вскрыта масштабная схема хищения дизтоплива. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитетгосконтроля.

Криминальную схему организовали работники местного сельхозпредприятия. Несколько лет они похищали с нефтебазы хозяйства дизтопливо и реализовывали его за наличный расчет коммерческим структурам.

Как стало известно, в криминальный бизнес были вовлечены водители хозяйства, которые вывозили топливо с нефтебазы. В дальнейшем полученные от коммерсантов деньги делились между участниками противоправной схемы.

Чтобы скрыть недостачу похищенного топлива, работники хозяйства оформляли фиктивные документы, по которым топливо якобы реализовывалось другим организациям Солигорского и Слуцкого районов.

За несколько лет с нефтебазы похищено почти 88 т дизтоплива. Сумма ущерба составила более Br184 тыс.