Масштабный автопробег ко Дню народного единства объединит неравнодушных белорусов в Березе

Масштабный автопробег ко Дню народного единства 16 сентября принимает Береза. Здесь встретятся две автоколонны - из Минска и Бреста.

Инициатива объединяет патриотов и неравнодушных белорусов, которые приезжают целыми семьями и поколениями. Участники посетят место всенародной памяти жертв польских властей. Сейчас это исторический комплекс зданий, а более 90 лет назад, в 30-е годы прошлого века, здесь находился печально известный концлагерь "Береза-Картузская".

Белорусы здесь не просто вспоминают погибших, но и восстанавливают историческую справедливость. Это момент, когда мы чтим память и объединяемся ради самого ценного, что у нас есть: суверенитета, национальной идентичности и независимости нашей страны.