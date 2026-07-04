Масштабный праздник в честь 90-летия ГАИ проходит в Минске

4 июля у стелы "Минск - город-герой" проходит масштабное автошоу. Праздник посвящен 90-летию ГАИ. На протяжении дня гостей ожидает множество игровых площадок и красочное шоу, в том числе парад техники дорожной милиции.

Праздник в честь юбилея

Площадка длиной почти в километр открылась 4 июля около полудня. На протяжении всего дня здесь будут функционировать авто- и мотозоны - выставка современной техники ГАИ, раритеты и спортивные автомобили, мотоциклы, а также множество активностей.

Каждый час на площадках будут меняться участники - выступление регулировщиков, мотобата ГАИ и ОМОНа, парад клуба моноколес и мотоциклистов. Дважды за день, чтобы гости успели посмотреть, покажут мотофристайл, выступление стантрайдера, дрифт-шоу с участием ГАИ, дрифт-такси и многое другое.

Для детей на протяжении дня будут работать интерактивные зоны. Инспекторы разрешат посидеть в патрульной машине или на служебном мотоцикле.

На протяжении дня на время проведения мероприятия движение на участке проспекта Машерова будет ограничено. Это район от улицы Даумана и Сторожевской до проспекта Победителей.

Официальная церемония закрытия состоится в 19:40, а само мероприятие завершится около 20:00.