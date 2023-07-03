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Масштабно и красочно отмечает День Независимости Минск
Масштабно и красочно отмечает День Независимости Минск.
Шумно и спортивно на площадке у "Чижовка-Арены".
Сейчас там работает наш корреспондент Кристина Камыш.
Одной из самых масштабных, спортивных и активных площадок в столице стала "Чижовка-Арена". С утра здесь состоялась гонка на лыжероллерах. Почти 500 участников состязались.
В четырех возрастных категориях среди мальчиков и девочек. Кстати, традиционные соревнования проходят под названием "Радость рассвета" и в этом есть определенный символизм.
Наш район находится в юго-восточной части города Минска. Не многие знают, но у нас у первых встает солнце. С Могилевского направления, поэтому само название продиктовано, наверное, в первую очередь этим. Радость рассвета. Всегда хочется показать все-таки что-то свое. Чего добились наши дети, чего добились именно наши предприятия Заводского района. Поэтому таким образом креативно мы стараемся всегда проводить мероприятия. Особенно в День Независимости, главный праздник нашей страны.
Но, конечно же, не только спортом единым. Здесь развернулась ярмарка со вкусными угощениями. Подготовлено много зон активностей: детский городок, мастер-классы, фотозоны. Есть площадка для лазертага. Разбита полевая кухня. Работает выставка достижений белорусской промышленности, где представлены известные во всем мире отечественные бренды. Есть и экспозиция военной техники. Кстати, она пользуется большой популярностью у детей. Мы, конечно, отмечаем, что в городе сейчас очень атмосферно. Улыбки и позитив - на всех праздничных локациях. Минчане и гости столицы поделились с нами своим настроением.
Глубоко символично, что День Независимости мы отмечаем в день освобождения города Минска и освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Наверное, единственная страна на постсоветском пространстве, которая выбрала днем этого празднования не день выхода из Советского Союза, а день, когда она действительно приобрела независимость и показала всему миру, что Республика Беларусь чего-то стоит, и с этой страной надо считаться.
Прямо сейчас в разгаре концертная программа. Артисты будут выступать здесь вплоть до 19:00. После запланирована дискотека. А в 23:00 - старт салюта. Поэтому приглашаем всех сюда, к "Чижовка-Арене", чтобы насладиться праздником.
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