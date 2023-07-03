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Масштабно и красочно отмечает День Независимости Минск

Масштабно и красочно отмечает День Независимости Минск.

Шумно и спортивно на площадке у "Чижовка-Арены".

Сейчас там работает наш корреспондент Кристина Камыш.

Одной из самых масштабных, спортивных и активных площадок в столице стала "Чижовка-Арена". С утра здесь состоялась гонка на лыжероллерах. Почти 500 участников состязались.

В четырех возрастных категориях среди мальчиков и девочек. Кстати, традиционные соревнования проходят под названием "Радость рассвета" и в этом есть определенный символизм.

Наш район находится в юго-восточной части города Минска. Не многие знают, но у нас у первых встает солнце. С Могилевского направления, поэтому само название продиктовано, наверное, в первую очередь этим. Радость рассвета. Всегда хочется показать все-таки что-то свое. Чего добились наши дети, чего добились именно наши предприятия Заводского района. Поэтому таким образом креативно мы стараемся всегда проводить мероприятия. Особенно в День Независимости, главный праздник нашей страны.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района г. Минска

Но, конечно же, не только спортом единым. Здесь развернулась ярмарка со вкусными угощениями. Подготовлено много зон активностей: детский городок, мастер-классы, фотозоны. Есть площадка для лазертага. Разбита полевая кухня. Работает выставка достижений белорусской промышленности, где представлены известные во всем мире отечественные бренды. Есть и экспозиция военной техники. Кстати, она пользуется большой популярностью у детей. Мы, конечно, отмечаем, что в городе сейчас очень атмосферно. Улыбки и позитив - на всех праздничных локациях. Минчане и гости столицы поделились с нами своим настроением.

Глубоко символично, что День Независимости мы отмечаем в день освобождения города Минска и освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Наверное, единственная страна на постсоветском пространстве, которая выбрала днем этого празднования не день выхода из Советского Союза, а день, когда она действительно приобрела независимость и показала всему миру, что Республика Беларусь чего-то стоит, и с этой страной надо считаться.
Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря СНГ

Прямо сейчас в разгаре концертная программа. Артисты будут выступать здесь вплоть до 19:00. После запланирована дискотека. А в 23:00 - старт салюта. Поэтому приглашаем всех сюда, к "Чижовка-Арене", чтобы насладиться праздником.

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