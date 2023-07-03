Масштабно и красочно отмечает День Независимости Минск.

Глубоко символично, что День Независимости мы отмечаем в день освобождения города Минска и освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Наверное, единственная страна на постсоветском пространстве, которая выбрала днем этого празднования не день выхода из Советского Союза, а день, когда она действительно приобрела независимость и показала всему миру, что Республика Беларусь чего-то стоит, и с этой страной надо считаться.

Леонид Анфимов, первый заместитель генерального секретаря СНГ

