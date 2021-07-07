Ночь накануне для белорусов была купальской! Стародавний славянский праздник отметили поиском цветка папоротника, который символизирует счастье, и разжиганием костра, который означает прощание со всем плохим. Десятки музеев и фольклорных усадеб страны пригласили белорусов на купальские интерактивы. Масштабно ночь на Ивана Купалу отметили и в Молодечно. Здесь состоялся грандиозный народный праздник под названием "Ой, як на Купала сонца зайграла". Торжество стартовало поздним вечером. Оно началось с красочного шествия сказочных персонажей, народных и любительских коллективов Молодечненского дворца культуры, а также всех желающих отпраздновать Купалье вместе. Пестрая колонна проследовала к основной сцене праздника - летнему амфитеатру, где зрителям была представлена многочасовая музыкально-игровая программа.