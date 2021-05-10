Масштабно отметили 76-ю годовщину Великой Победы и День Государственного герба и Государственного флага в регионах

В Бресте праздничный день начался с чествования государственного герба и государственного флага Республики Беларусь. По центральным улицам города огромный флаг пронесли в Брестскую крепость. В многотысячной колонне прошли участники акции "Беларусь помнит". Военнослужащие Брестского гарнизона в знак глубокой благодарности и уважения к подвигу освободителей преклонили колено. А в завершение митинга национальный флаг Беларуси подняли в небо над Брестской крепостью.



В Витебске праздничное шествие соединило площадь Ленина и площадь Победы. Во главе колонны знамя Победы и государственный флаг Беларуси. В торжественном шествии ветераны, молодежь, представители трудовых коллективов. У мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков состоялся митинг, к Вечному огню легли цветы.



Могилев присоединился к празднованию Дня Победы митингом на площади Славы, где увековечены боевой подвиг героев Великой Отечественной, завоевавших свободу и независимость страны, трудовой - по восстановлению в послевоенные годы городов и поселков. Сотни человек пришли поклониться памяти павших, возложить цветы у Вечного огня и сказать особые слова благодарности ветеранам.



Открылся в Могилеве и первый в стране магазин госсимволики. Настоящий исторический центр. Здесь не только сувениры, открытки, гербы областей, справочники. По сути, ликбез по символике и ее неслучайной расцветке.



Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова:



Красный цвет - это цвет хоругвий князей полоцких, великих князей литовских, под которыми наши предки защищали нашу родину в те далекие времена. И, конечно же, самый древний символ, который присутствует в нашем флаге, это орнамент. Белорусскому орнаменту несколько тысяч лет. И аналогов такого использования орнаментов на государственном флаге нет.

В Гродно по традиции праздничные мероприятия прошли на Кургане Славы. Сотни людей разных профессий и возрастов приняли участие в торжественном митинге и возложили цветы к мемориалу воинам освободителям. Здесь же, у подножья Кургана, развернулись и народные гулянья "Привал Победы". Работали полевая кухня, медсанчасть, были представлены образцы военной техники.



Спустя 76 лет на нашей земле мир и покой. И этот мир завоевало сначала наше поколение. А спустя несколько десятилетий охраняют и строят новую жизнь наши дети, внуки и правнуки. Как нам не радоваться. Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны



В Гомеле самым ярким событием дня стало торжественное шествие по главной улице города. Кульминационной точкой стала площадка у Вечного огня и братского захоронения советских солдат. В честь героев Победы здесь цветы, минута молчания и раскаты оружейных залпов.

Город был разрушен до основания, все было закопченное, центр был полностью разбит. А сейчас город вообще не узнать. Город-красавец. Самый лучший в Беларуси и, наверно, и в мире. Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны