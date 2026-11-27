"Все ограничения - только в наших мыслях", - философствуют гости "Минск-Арены". 27 ноября комплекс принимает беспрецедентное по масштабу спортивное шоу "Грани невозможного".

В программе - самые изящные и зрелищные дисциплины. Много месяцев номера тренировали художественные гимнастки, акробаты, фигуристы. Драйва добавляют современные направления, которые популярны у молодежи. Это, например, ВМХ-фристайл и роллер-спорт.

Среди участников фестиваля - бронзовый призер Олимпийских игр гимнастка Алина Горносько, а также российские фигуристы Роман Костомаров и Евгения Медведева. Зритель вряд ли останется равнодушным, поскольку спортивную атмосферу вечера дополнят выступления известных исполнителей.

Дарья Ткачева, чемпионка и призер международных турниров по художественной гимнастике:

"Не просто так этот концерт называется "Грани невозможного". Мы покажем такую красоту, такие интересные постановки и номера, что, я думаю, зрители будут в приятном шоке. А у юных спортсменов или просто детей, которые увидят это вживую или по телевизору, обязательно возникнет желание научиться так же".

"Здорово, что сейчас зритель увидит, насколько красиво могут сочетаться спорт и творчество и как гармонично взаимодействуют музыкальные исполнители со спортсменами. Для меня, как для творческого человека, конечно же, огромное счастье и честь - принимать участие в таком масштабном мероприятии", - отметила суперфиналистка шоу "X-Factor в Беларуси" Настя Кравченко.

Ксения Санкович, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:

"На самом деле в этом названии достаточно много идей и смыслов. И, конечно, оно в первую очередь про безграничные возможности человека и многогранные таланты наших спортсменов. Сегодня вы увидите чудеса ловкости, гибкости, смелости и решительности. И, кстати, сегодня как раз закончится одна очень долгая, яркая спортивная история. Очень важно, чтобы за красивой картинкой зритель увидел сам каждодневный труд - те самые невидимые грани, которые всегда остаются за кадром".

Это была очень красивая история большой спортсменки. Сегодня вечером в последний раз в качестве профессионального спортсмена выходила бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Алина Горносько. Именно она была в прологе шоу с номером "Мотылек" совместно с Анастасией Кравченко. И именно ей выпала честь также завершать на "Минск-Арене".

Важнейший акцент события - его благотворительная направленность. На шоу присутствуют воспитанники детских домов, родители и ребята домов семейного типа, а также люди с ограниченными возможностями.