Масштабное игровое шоу "Это моя семья" стартует на телеканале "Беларусь 2"

"Это моя семья" - так называется масштабное игровое шоу, которое стартовало на телеканале "Беларусь 2" в новом телесезоне. Каждые выходные активные и креативные отстаивают звание самой дружной семьи. Катерина Стреха знакомилась с участниками и создателями проекта, которые готовы раскрыть некоторые секреты телевизионной кухни.

Марина и Григорий Хвесюк - многодетные родители из Микашевичей Брестской области. Привыкли все делить на двоих - и горести, и радости. В родном городе эта семья в представлении не нуждается, ведь на их счету много творческих побед. Дети, а их у Марины и Григория четверо, всегда поддержат и помогут.

У нас нет такого, чтобы кто-то отказался или думал ехать или не ехать. У нас так - "завтра едем!" Или если вечером предстоит съемка или конкурс, мы просто собираемся и едем. Мы всегда "за" и всегда вместе! Михайлина Хвесюк, участница игрового шоу "Это моя семья"

Над участием в главной премьере сезона на второй кнопке тоже долго не раздумывали - решение приняли молниеносно. В числе первых семья Хвесюк проходила все испытания. Путь к победе оказался тернистым. Времени на адаптацию было немного - пока другие морально готовились к съемочному процессу и настраивалась на боевой лад, Марина и Григорий пытались найти выход из форс-мажорной ситуации.

"Мы спешили на программу, ехали по крайней левой полосе и тут у нас заглох мотор. Ну, легких путей к победам у нас никогда не бывает. Поэтому взяли себя в руки, все это исправили!" - рассказал участник шоу Григорий Хвесюк.





"Нас ничем не удивишь. Мы за свою жизнь столько всего повидали! Машина сломалась - починится! Я, например, где-то быстрее могу сообразить, но в стрессовых ситуациях лучше папа. Он у нас как успокоитель. На него смотришь (у него ни одна жилка не дергается) и думаешь: "Ладно! Значит все хорошо! Не надо нервничать!" - поделилась участница шоу Марина Хвесюк.

Участниками яркого шоу в первом сезоне станут 104 крепких и дружных семьи из разных уголков Синеокой. Все они должны справиться с пятью испытаниями на взаимовыручку и смекалку и доказать телезрителям, что достойны звания победителя проекта.

Были ситуации, когда к нам приезжал папа, и мы планировали конкурс с угадыванием костюма. Оказывалось, что папа очень спортивный и в костюм просто не влазит. Нам приходилось на ходу менять эти конкурсы. Было такое, что конкурс с выкапыванием картошки ставили в самое начало, но потом оказывалось, что все чумазые и растрепанные, и стилистам приходилось очень много работать, чтобы все восстановить. Работа с детьми сложная. Особенно наш последний конкурс, где нужно было нырять в бассейн с шариками. Попробуйте сами когда-нибудь! Это очень сложно. Дети очень сильно выдыхались за эти три минуты, в конце доползали и говорили: "Ух! Все!" Екатерина Дадеркина, шеф-редактор программы "Это моя семья"

Уже послезавтра, в День матери, в шоу примут участие две многодетные семьи из агрогородков Жемчужный и Мокраны Брестской области. А через неделю, в День отца, теплые поздравления будет принимать ведущий проекта - многодетный папа Евгений Шуманский.

"На самом деле это очень народная программа. Программа о том, что белорусская семья самая дружная и классная! Мы это доказываем на протяжении всех 52 программ. Без семьи не может быть страны! Мы сейчас можем посмотреть, что случается с теми странами, где семья это небольшая ценность. У нас все-таки в Беларуси государство очень поддерживает семьи, а дальше уже выбор за нами - делать дружную семью большую или нет", - сказал исполнительный продюсер телеканала "Беларусь 2" Герман Малыщицкий.