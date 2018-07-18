ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Масштабное обновление лифтов пройдет в столице до конца года

Об этом сообщает организация "Минское городское жилищное хозяйство". Всего сейчас в городе более четырех тысяч лифтов, которые работают сверх нормативного срока. На 2018 запланировано обновить сразу треть устаревших кабин и подъемников.

О безопасности подъемных механизмов расскажет Надежда Сербиненко (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все