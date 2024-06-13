Масштабное обновление - узнали, как преображается пляж на Комсомольском озере

Позаботились и о гигиене горожан. На пляже новые душевые системы. Вода поступает из водопровода, так что опасаться, что ее запасы иссякнут, не приходится. Душевых тоже пять, каждая с двумя лейками. В основном они ограждены сигнальной лентой, но как минимум одна уже в строю и используется отдыхающими. Вода прохладная, но в жару, пожалуй, это даже к лучшему.

Вдоль мощеной дорожки, отделяющей пляжную зону от парковой, расположились новые питьевые фонтаны. Работают по принципу "жми на кнопку-получишь результат". Заменены все четыре источника живительной влаги, и пользоваться ими гораздо приятнее, чем старыми!

Как рассказал заместитель директора "Зеленстроя Центрального района" Сергей Бубкин, на предприятии уже думают о дальнейшем развитии зоны отдыха. Рассматривают возможность замены старых теневых навесов новыми беседками, установку дополнительных скамеек. Не исключено, что побережье оснастят и лежаками, которые в последние годы все в большем количестве появляются на других пляжах.