Масштабное социсследование в преддверии референдума: какие аспекты затронут, в какие сроки пройдет

Держать руку на пульсе в разных сферах жизнедеятельности Беларуси и чувствовать проблемы и запросы общества помогает социология. Получить срез мнений общества по всей палитре вопросов планируется и в преддверии референдума - пройдет масштабное социсследование. Недавние опросы показали: для людей важны экономика, социальные гарантии, диалог власти и общества, национальное единство и патриотическое воспитание - все это и в основе обновленной Конституции, которую вскоре представят белорусам. О новых формах работы социологов, предстоящем исследовании и результатах недавнего экспресс-опроса расскажут гости "Панорамы".