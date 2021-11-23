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Масштабное социсследование в преддверии референдума: какие аспекты затронут, в какие сроки пройдет
Держать руку на пульсе в разных сферах жизнедеятельности Беларуси и чувствовать проблемы и запросы общества помогает социология. Получить срез мнений общества по всей палитре вопросов планируется и в преддверии референдума - пройдет масштабное социсследование. Недавние опросы показали: для людей важны экономика, социальные гарантии, диалог власти и общества, национальное единство и патриотическое воспитание - все это и в основе обновленной Конституции, которую вскоре представят белорусам. О новых формах работы социологов, предстоящем исследовании и результатах недавнего экспресс-опроса расскажут гости "Панорамы".
- Беларусь в зеркале социологии
- БГЭУ провел экспресс-соцопрос по тематике предстоящего референдума
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