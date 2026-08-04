Масштабную коррупционную схему в заготовке сельхозпродукции пресекли сотрудники КГК
Сотрудники Комитета госконтроля выявили серую схему по скупке и перепродаже сельхозпродукции.
Выяснилось, что должностные лица одной из организаций потребкооперации вступили в преступный сговор с тремя частными структурами - по документам сельхозпродукция закупалась у населения заготовителем потребкооперации, а фактически - скупалась у перекупщиков частными фирмами за наличные деньги.
Из оборота организации потребкооперации было незаконно выведено больше 10 млн рублей. А сумма неуплаченных посредниками-коммерсантами налогов превысила 3 млн рублей.
Сельхозпродукцию скупали у населения только по бумагам. На самом деле все было фикцией. В качестве поставщиков ягод, плодов и зелени фигурировали несуществующие граждане, в том числе умершие люди и малолетние дети. За последние три года заготовители вписали в ведомости более 2 тыс. "мертвых душ", якобы закупив у них продукцию более чем на 10 млн рублей.
Оперативный сотрудник управления ДФР КГК по Гомельской области:
"Наличные денежные средства, предназначенные для расчета с гражданами, заготовители напрямую передавали должностным лицам частных субъектов, которые скупали плодоовощную продукцию у фермеров на оптовых рынках Брестской и Минской областей. Для придания видимости законного приобретения продукции предприниматели помещали в бухгалтерский учет бестоварные накладные".
Чтобы как-то легализовать скупку продукции, фирмам нужно было провести ее через государственную организацию-заготовителя. За сотрудничество давали взятку. Хорошо и тем, и другим. Заготовителям это позволяло выполнить план по закупкам овощей и ягод. А коммерсантам - уйти от уплаты налогов на сумму свыше 3 млн рублей.
Артем Дунько, начальник управления ДФР КГК по Гомельской области:
"Управлением Департамента финансовых расследований по Гомельской области совместно с областным КГК пресечена коррупционная схема по получению взяток должностными лицами организации, входящей в структуру Гомельского облпотребсоюза. Схема сопряжена с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере должностными лицами 3-х коммерческих структур, которые входят в число хранителей стабилизационных фондов Гомельской области. Директор организации выступил в роли взяткодателя".
Заработали коммерсанты и на поставках закупленной продукции. С надбавкой до 23 % она доставлялась конечным потребителям, которыми были государственные организации: школы, больницы, сады и общепит.
Сотрудники Комитета госконтроля проверили и торговые объекты страны, как выполняются правила закупки продукции у населения. Такие нарушения были выявлены и на центральном рынке в Гомеле. Продукция покупалась от несуществующих лиц без подтверждения качества товара.
Ольга Соловьева, зампредседателя Комитета госконтроля Гомельской области:
"Эта продукция реализовывалась практически с колес. Не проводились исследования по показателям качества, таким как содержание нитратов, пестицидов и ряда других элементов, оговоренных ГОСТом. По результатам проверки возбуждено 5 уголовных дел, привлечены к административной ответственности виновные лица. Кроме того, в одной организации уволены директор и заготовитель. Главе государства были доложены результаты этой проверки. Правительству и Белкоопсоюзу поручено принять ряд мер по исключению таких нарушений в дальнейшем".
Сейчас организации-заготовители проводят масштабную работу над ошибками. К примеру, на Гомельском центральном рынке сменилось руководство и появилась своя лаборатория, только после прохождения которой товар поступает на прилавки магазинов.
Павел Семенюк, директор ТУП "Гомельский центральный рынок":
"Согласно законодательству, мы должны оформлять декларацию, подтверждающую безопасность при реализации данного вида продукции. Так называемая схема 2D. Сначала происходит входной контроль с отбором проб, а далее дополнительно проводятся анализы в Центре стандартизации, метрологии и сертификации. Ранее этого не делалось".
Возбуждено 5 уголовных дел. Проверки заготовок сельхозпродукции у населения организациями потребкооперации продолжаются.