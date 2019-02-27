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На охваченной огнем "Минск-Арене" оказались заблокированы 10 человек - легенда учений

Масштабную спасательную операцию развернули сегодня в столице. На охваченной огнем "Минск-Арене" оказались заблокированы 10 человек.По такому сценарию специалисты отрабатывали действия во время пожара на одной из главных спортивных арен. Весь комплекс превратился в тренировочный полигон - здесь работали свыше сотни спасателей и 25 машин спецтехники. Рядом развернули полевой госпиталь и медики Красного Креста. Во время учений сценарии менялись несколько раз. Таким образом отрабатывалось взаимодействие спасателей, сотрудников "Минск-Арены" и других служб на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

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