Масштабные учения МВД прошли на трех площадках

Масштабные командно-штабные учения МВД одновременно прошли сразу на трех площадках. В маневрах задействовали бойцов ОМОНа, спецподразделения внутренних войск "Тайфун", сотрудников МЧС и военнослужащих. За действиями участников наблюдал министр внутренних дел.

Правоохранители отработали различные сценарии осложнения оперативной обстановки. В Большой Берестовице бойцы спецподразделений штурмовали объект в условиях ограниченной видимости. В Лиде по легенде учений вооруженные преступники захватили заложников в школе. Основной задачей стало их освобождение и безопасная эвакуация гражданских. Самый сложный сценарий развернули в Гродно. На территории одной из воинских частей силовики отработали действия при захвате социально-культурного объекта с большим количеством посетителей и пресечении массовых беспорядков.