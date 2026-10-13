Масштабные учения ОДКБ: в Беларуси военнослужащие ликвидируют угрозу опасных инфекций

Масштабные учения ОДКБ продолжаются. Сейчас они перенеслись на территорию Беларуси. Это командно-штабные маневры с миротворческими силами "Нерушимое братство", а также специальное учение по радиационной, химической, биологической защите и медицинскому обеспечению "Барьер", в рамках которого военнослужащие приступили к практическим действиям.

Пробы доставили в полевую лабораторию

На предполагаемом участке заражения расчет экипажа разведывательной химической машины отобрал пробу и доставил ее в полевую лабораторию для анализа на наличие опасных инфекций. Такая лаборатория позволяет выявлять отравляющие и радиоактивные вещества, а также биологическое оружие и возбудителей инфекций.

Игорь Богомолов, начальник научно-исследовательского центра биологической защиты ЦНИИ Минобороны России: "Военнослужащие приобретают уникальный опыт ликвидации последствий биологических чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний".

На территории Беларуси учения будут проходить до 16 октября.