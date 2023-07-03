Масштабные гуляния, гала-концерт и фейерверк: Минск отмечает День Независимости

В Минске масштабные гуляния развернутся у Дворца спорта, вечером торжественная церемония награждения работников культуры и гала-концерт в Большом театре оперы и балеты. А в 21:00 у обелиска "Минск - город-герой" - гала-концерт "Формула мира" и акция "Споем гимн вместе".

Красивым аккордом празднования Дня Независимости в 23:00 станет фейерверк. Небо над Минском раскрасится из шести точек. В парках Победы, Павлова и "Дрозды". Зрелищно будет также в сквере Янки Купалы, у "Чижовка-Арены" и возле Национальной библиотеки. И, конечно, под яркие огни фейерверка вся страна вместе споет гимн независимой и свободной Беларуси.