Масштабные хореографические номера покажут 17 сентября на патриотическом форуме в Минске

Я буду исполнять песню "Помните". Год исторической памяти подходит к концу, и, на мой взгляд, не только в этот год нам нужно говорить и помнить о тех событиях, которые всколыхнули нас в годы войны, когда благодаря нашим дедам, нашим прадедам, отцам было завоевано мирное небо над головой. И мы их должны помнить и благодарить просто бесконечно, помнить об этом всегда и передавать эту память детям.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси