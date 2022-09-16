3.66 BYN
Масштабные хореографические номера покажут 17 сентября на патриотическом форуме в Минске
Простые белорусы считают, что сила в сплоченности и единении. 17 сентября наша страна отметит новый государственный праздник - День народного единства. Праздник молодой, но исторически важный, когда домой вернулись наши люди, наши семьи и наши земли.
Как складывалась белорусская история, завтра смогут наблюдать не только почти 20 тысяч зрителей "Минск-Арены", а вся страна. Историческая память, в которой немало ярких примеров единения духовно красивой нации, отразится в концептуальном форуме "Это НАША история!".
А сегодня в "Минск-Арене" на 1 600 квадратах разворачивается финальная репетиция праздничного действа. В течение двух часов - визуальный пересказ истории Беларуси с использованием последних технологических новинок и лаконичных спецэффектов.
Всю драму колыбели духовности, эпохи замков и хроники сопротивления расскажут в масштабных хореографических номерах. Несколько сотен человек будут задействованы в каждом номере.
Вместо привычной сцены "дороги" и "лифты". На них возродят историю нашего сплочения 2 тысячи артистов.
Все секреты раскрывать нельзя вообще, потому что хочется, чтобы у зрителя возникло ощущение грандиозной новости какой-то. По режиссерской задумке красной нитью в шоу прослеживается вся история Беларуси: от становления с давних времен до современности. По масштабу в моей памяти это самое грандиозное мероприятие, которое проводилось на территории нашей страны.
В сценарии двенадцать с нуля продуманных костюмированных и массовых постановок. Никаких штампов. Каждая мелодия написана белорусами. Режиссеры сплели воедино ведущие ансамбли танца, фолк-бэнды, хоры и признанных артистов Беларуси. Ждем и песни-премьеры, и музыкальные бестселлеры.
Я буду исполнять песню "Помните". Год исторической памяти подходит к концу, и, на мой взгляд, не только в этот год нам нужно говорить и помнить о тех событиях, которые всколыхнули нас в годы войны, когда благодаря нашим дедам, нашим прадедам, отцам было завоевано мирное небо над головой. И мы их должны помнить и благодарить просто бесконечно, помнить об этом всегда и передавать эту память детям.
17 сентября в 17:55 на канале "Беларусь 1" Белтелерадиокомпания в прямом эфире покажет патриотический форум "Это НАША история!" объективами двенадцати камер.